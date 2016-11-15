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Киберполиция закрыла популярный онлайн-кинотеатр fs.to

15 ноября в 23:37

Ресурс нанес  правообладателям ущерб на 5 миллионов гривень. 

Fs.to
Полиция закрыла онлайн-кинотеатр fs.to

Киберполиция Национальной полиции Украины прекратила деятельность нелегального онлайн-кинотеатра fs.to за нарушение авторского законодательства, сообщается на сайте ведомства. 

По  результатам работы ресурса полиция начало уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав участников Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America) и ряда украинских правообладателей. 

Оперативники изъяли оборудование, а также провели обыски в офисных помещениях, дата-центрах, местах проживания подозреваемых. 

По данным полиции, аудитория сайта онлайн-кинотеатра достигала миллиона пользователей. К созданию ресурса причастны 19 человек, которые администрировали, поддерживали и наполняли сайт. Своими действиями они нанесли урон правообладателям на сумму 5 миллионов гривень. Через счета оффшорных компаний происходила легализация доходов от показа кинофильмов. 

В данный момент полиция проводит постоянный мониторинг сети Интернет для выявления фактов возможного возобновления работы пиратских сайтов. 

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11 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в одесском офисе телекоммуникационного оператора "Интертелеком", работа компании была частично прекращена, сообщил генеральный директор Борис Акулов. 

По его словам, СБУ подозревает компанию в содействии российским спецслужбам, в частности, якобы она помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.  

По материалам: ZN.UA
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