КБ "Южное" разрабатывает проект научно-промышленной базы на Луне

КБ изучает возможные пути сотрудничества с Европейским космическим агентством.

Украинское конструкторское бюро разрабатывает проект лунной базы AIN

Украинское конструкторское бюро "Южное" работает над проектом научно-исследовательских баз на Луне . Подробности проекта на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре представил директор европейского представительства КБ Олег Венцковский, сообщает AIN.

Проект получил название "Лунная промышленно-исследовательская база". Во времена СССР КБ принимало участие в лунной программе, а на данный момент владеет разработками взлетно-посадочных модулей и соответствующих двигательных систем, совместно с партнерами работает над системой орбитального сервиса.

По словам директора европейского офиса КБ, проект строительства базы на Луне должен проходить в несколько этапов. Сначала нужно создать консорциум из заинтересованных стран, затем изучить поверхность Луны с помощью беспилотников и выбрать оптимальные регионы для строительства. Параллельно с этим нужно разрабатывать ракеты-носители, космические корабли и взлетно-посадочные модули, которые помогут в доставке людей и грузов на Луну.

Затем можно приступить к созданию базы в минимальной комплектации, модули которой в последствии будут расширены для комфортного проживания людей и проведения экспериментов. Заключительный этап — создание замкнутой системы жизнеобеспечения и производственной базы для добычи лунного сырья, комплексов по производству ракетного топлива, добыче и доставке на Землю редкоземельных ископаемых и т.д. В этот же период создается лунная обсерватория.

AIN

Вместе с тем, подобный проект должен быть исключительно мультинациональным, поскольку ни одна страна в мире не сможет осуществить его в одиночку. На данный момент КБ изучает возможности сотрудничества с Европейским космическим агентством и ищет партнеров для возможного будущего консорциума.

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