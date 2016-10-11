Капитализация Samsung Electronics снизилась на 17 миллиардов долларов за день

Падение стоимости компании связано с прекращением производства Galaxy Note 7.

Сообщение о прекращении производства Galaxy Note 7 повлияло на стоимость Samsung 4pda.ru

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. во вторник потеряла 17 миллиардов долларов капитализации после сообщения о прекращении производства флагманского смартфона Galaxy Note 7 в связи со случаями возгорания устройства.

Компания также призвала обладателей Galaxy Note 7 прекратить их использование и выключить смартфоны.

11 октября акции Samsung Electronics подешевели максимальными темпами с 2008 года - на 8%. Капитализация сократилась до 195,6 миллиарда долларов.

Именно в 17 миллиардов долларов аналитики Credit Suisse потенциальные убытки Samsung в случае прекращения продаж Galaxy Note 7 - до 19 миллионов смартфонов стоимость в среднем по 882 доллара.

12 сентября капитализация Samsung Electronics упала на 14 миллиардов долларов на ожиданиях, что потери компании в связи с отзывом смартфонов Galaxy Note 7 будут гораздо более значительными, чем ожидалось ранее.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.