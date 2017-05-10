Капитализация Apple превысила $ 800 млрд

Акции компании растут на ожиданиях о росте продаж после выпуска нового iPhone, который запланирован на этот год. С начала года акции Apple подорожали на треть и на $ 300 млрд за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний - Amazon, Facebook, Google.

Во вторник акции Apple выросли на 0,6% до 3,99. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 финансового года почти на 5%. В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 млн штук.

В начале мая Apple заявила о том, что в первом квартале 2017 года продала на 1% меньше iPhone, чем за аналогичный период пошлого года. Как заявляет компания, во всем мире было продано 50,8 миллионов устройств.