К исследованиям CERN будут дополнительно привлечены шесть украинских научных институтов

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Участие украинских ученых в экспериментах CERN позволит привлечь дополнительные инвестиции в Украину.

Украина увеличит свое представительство в исследованиях CERN

Шесть украинских научно-исследовательских институтов будут дополнительно привлечены к проектам Европейской организации ядерных исследований ( CERN ), сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

"Состоялось очередное заседание Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), в котором Украина впервые принимала участие как ассоциированный член организации. Во время заседания Совета Генеральный директор CERN представил отчет, отметив, что 2016 год был очень важным для Большого адронного коллайдера, однако это не единственный важный проект, который реализуется исследовательским центром. Существует еще ряд других больших и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь шесть научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также подчеркивается, что более активное участие украинских ученых в экспериментах CERN позволит привлечь дополнительные инвестиции в Украину и позволит отечественным предприятиям производить продукцию для поставок в исследовательский центр.

Кроме того, в этом году планируется расширение образовательных программ для студентов.

Нотификация Соглашения между Украиной и CERN состоялась 1 октября 2016 года. Украине была предложена уникальная форма сотрудничества: наша страна стала ассоциированным членом CERN, поэтому платить меньшие взносы, чем 22 государства-члена организации.

CERN - международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Сегодня на экспериментальном оборудовании CERN работает около 12000 исследователей 80 национальностей из 500 научных центров и университетов - это половина всех физиков - исследователей микромира. CERN располагает целым рядом ускорителей заряженных частиц, самый большой из которых, Большой адронный коллайдер был запущен в течение 2008-2010 годов.