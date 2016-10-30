К 2017 году 75% интернет-трафика будет приходиться на мобильные устройства – аналитики

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В 2012 году лишь 40% использования интернета приходилось на смартфоны.

К 2017 году основной интернет-трафик будет проходить через мобильные устройства

Аналитики ресурса Zenith заявили о том, что к 2017 году основным средством поиска и просмотра информации в сети Интернет станут смартфоны . Согласно данным ресурса, к 2017 году на мобильные устройства будет приходиться 75% интернет-трафика в мире.

Стоит отметить, что в 2012 году на мобильные устройства приходилось 40% использования интернета, а к 2016 году этот показатель достиг уже 68%. К 2017 же году три из четырех выходов в интернет будут совершаться с использованием мобильных гаджетов, а к 2018 году этот показатель, предположительно, возрастет до 79% и превысит показатель 2012 года вдвое.

Аналитики также рассказали, как распространенность Интернета варьируется в зависимости от региона. Наибольшее количество интернет-пользователей зафиксировано в Испании (85%). Также в рейтинг попали Гонконг с 79%, Китай с 76%, США с 74%, а пятое место разделили Италия и Индия с 73% каждая. По прогнозам Zenith, в 2018 году Гонконг займет первое место с 89% пользователей, Китай получит серебро с 87%, а замкнет тройку лидеров Испания с 86%. США останется на четвертом месте и разделит его с Италией (83%), а Индия останется позади с показателем в 82%.

Ранее сообщалось о том, что в начале 2016 года почти две трети (62%) взрослого населения Украины пользовались интернетом. Доля пользователей среди людей 18-39 лет в Украине достигла 91%, свидетельствуют данные опроса КМИС.