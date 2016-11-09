Извержение вулкана могло стать причиной исчезновения Минойской цивилизации на Крите - ученые

Извержение магмы вызвало гигантские цунами.

Минойскую цивилизацию могло уничтожить извержение вулкана

заявили о том, что причиной уничтожения загадочной Минойской цивилизации на острове Крит могли стать гигантские цунами, вызванные извержением большого количества магмы в Эгейское море, которое было результатом взрыва супервулкана на соседнем острове Санторин. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

До извержения супервулкана современный архипелаг Санторин представлял собой единый остров. В 1628 году до нашей эры катастрофическое извержение разрушило середину острова и оставило на его месте выемку объемом в 133 кубических километров, которую поглотило море. Разрушение острова вызвало цунами, "бомбардировку" окружающих территорий обломками и вулканическим пеплом, которые нанесли смертельный удар по крито-минойской цивилизации.

В новой работа ученые изучили то, что происходило непосредственно после извержения, исследовав состав пород в море на месте бывшего жерла супервулкана, и составляя топографические карты его окрестностей на дне при помощи аквалангистов и батискафов.

Необычный "канал" в северо-западной части архипелага, который ученые открыли под водой, рассказал им о том, что случилось с островом и окружающим его океаном во время извержения и в первые дни после катастрофы.

Как показал анализ пород в центральной части бывшего острова, на первых этапах извержения часть Санторина взорвалась из-за того, что в центральной части острова находилась лагуна с морской водой, которая стала первой "жертвой" горячей магмы, поднимающейся из недр Земли. Этот взрыв привел к тому, что южная часть уже бывшего острова была буквально мгновенно залита мощнейшими излияниями магмы, чей объем превышал 16 кубических километров.



Они в конечном итоге "соскользнули" в Эгейское море, покрыв дно у южных берегов Санторина 60-метровым слоем новых пород, и вызвали мощнейшее цунами, высота волн которого у бывшего острова превышала 35 метров, уменьшившись до примерно десяти метров уже тогда, когда они достигли берегов Крита.



Практически сразу после этого стенки вулкана обвалились, после чего море прорвало "дамбу" из вулканического пепла, сформировавшуюся у северно-восточного канала на дне современного моря. Его воды начали заполнять образовавшуюся котловину, полностью наполнив ее водой всего за 40 минут, если глубина канала была такой же, как сегодня. Столь стремительное течение подобных геологических катастроф, как отмечают ученые, говорит о том, что супервулканам, особенно их островной разновидности, стоит уделять особое внимание.

Ранее ученые заявили о том, что падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе, в результате которой вымерли динозавры.