Исследователи попробуют вылечить рак с помощью простуды

Вирусы, вызывающие простуду, способны вылечить рак печени.
Установлено, что реовирусы, поражающие дыхательные пути, стимулируют иммунную систему организма и способствуют уничтожению злокачественных клеток. Кроме того, они способны убивать вирус гепатита С, который является одной из причин развития первичного рака печени (формирующегося из клеток печеночных структур) — гепатоцеллюлярной карциномы.
В рамках нового исследования ученые изучили влияние реовирусов на клетки опухоли в ткани печени, которая была извлечена у прооперированных пациентов. Инфекционные агенты стимулировали образование белка иммунной системы, называемого интерфероном, который, в свою очередь, вызывает активацию крупных лимфоцитов — натуральных киллеров. Последние уничтожают как злокачественные клетки, так и клетки, пораженные гепатитом С.
Ученые надеются, что полученные ими результаты способствуют проведению клинических испытаний с участием людей. По мнению авторов статьи, вирусная иммунотерапия поможет излечить гепатоцеллюлярную карциному, с которой до сих пор боролись только с помощью хирургического вмешательства.
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