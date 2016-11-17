Исследователи попробуют вылечить рак с помощью простуды

Вирусы, вызывающие простуду, способны вылечить рак печени.

Вирусы, вызывающие простуду, способны убить раковые клетки Lenta.ru

Ученые из Линдского университета заявили о том, что вирусы, которые вызывают простуду, способны убивать раковые клетки в печени. Выводы ученых были опубликованы в журнале Gut.

Установлено, что реовирусы, поражающие дыхательные пути, стимулируют иммунную систему организма и способствуют уничтожению злокачественных клеток. Кроме того, они способны убивать вирус гепатита С, который является одной из причин развития первичного рака печени (формирующегося из клеток печеночных структур) — гепатоцеллюлярной карциномы.

В рамках нового исследования ученые изучили влияние реовирусов на клетки опухоли в ткани печени, которая была извлечена у прооперированных пациентов. Инфекционные агенты стимулировали образование белка иммунной системы, называемого интерфероном, который, в свою очередь, вызывает активацию крупных лимфоцитов — натуральных киллеров. Последние уничтожают как злокачественные клетки, так и клетки, пораженные гепатитом С.

Ученые надеются, что полученные ими результаты способствуют проведению клинических испытаний с участием людей. По мнению авторов статьи, вирусная иммунотерапия поможет излечить гепатоцеллюлярную карциному, с которой до сих пор боролись только с помощью хирургического вмешательства.

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