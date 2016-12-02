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Искусственный интеллект сочинил рождественскую песню по фотографии

2 декабря в 13:16

Исследователи создали программу, которая способна написать и спеть песню об "увиденном" на снимке.

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Искусственный интеллект написал песню по рождественской фотографии
Ученые из университета Торонто создали нейросеть, которая умеет сочинять песни о предметах, "увиденных" на фотографиях, сообщает The Guardian.

Исследователи предварительно обучили программу с помощью базы данных, которая состояла из 100 часов музыки, а для того, чтобы научить нейросеть генерировать тексты, ученые использовали 51 час аудиозаписей текстов песен (без музыки) и композицию Just Dance. Исследователи оставляли только те слова, которые встречались чаще четырех раз, поэтому словарный запас искусственного интеллекта оказался небольшим — всего 3390 слов. С их помощью он научился сочинять собственные поп-хиты и петь их со скоростью 1 удар на слово (1 beat per word).

В ходе эксперимента ученые "показали" созданной программе рождественскую картинку, к которой она подобрала текст и мелодию, а затем спела песню.

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Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги программа песня ученые
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