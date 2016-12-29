iPhone 7 и 7 Plus в новом цвете показали на видео

Смартфоны представлены в цвете "белый оникс".
Подлинность представленных на видео смартфонов у большинства специалистов вызывает сомнение, поскольку на корпусе iPhone 7 отсутствует фирменный логотип компании. Вероятно, модели смартфонов были изготовлены сторонними компаниями для демонстрации смартфонов в расцветке "белый оникс".
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.
По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.4pda.ru