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Инженеры запрограммировали дронов на поиск пропавших людей

8 ноября в 13:57

Когда дрон находит пострадавшего, он рассылает координаты всем участникам поисковой операции.

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Дроны будут участвовать в поисково-спасательных операциях
Китайская компания DJI приспособила дронов для использования в операциях, направленных на поиск пропавших людей. Сообщение об этом было распространено изданием Aviation Week.

Компания разработала приложение, которое позволяет координировать действия дронов во время проведения поисково-спасательных операций. Беспилотники уже и сейчас используются для поиска пропавших, но до сих пор взаимодействие дронов и стратегия проведения операции не были четко определены.

Приложение DroneSAR позволяет упростить обмен данными между аппаратами и управление всеми ими одновременно. Одновременно программа транслирует видео с камер всех дронов на единый центр управления. Это позволяет экономно расходовать ресурсы — например, сделать так, чтобы один и тот же квадрат не осматривали два дрона. 

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Когда дрон находит пропавшего, он повисает над ним и рассылает текстовые сообщения и свои координаты всем участником поисковой операции и другим дронам.

Напомним, в июне нынешнего года в Минобороны показали испытания современных беспилотников. Демонстрационные полеты состоялись на полигоне в Черниговской области.

По материалам: Популярная механика
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Тэги дрон поиск беспилотник
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