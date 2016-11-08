Инженеры запрограммировали дронов на поиск пропавших людей

Когда дрон находит пострадавшего, он рассылает координаты всем участникам поисковой операции.

Дроны будут участвовать в поисково-спасательных операциях

Китайская компания DJI приспособила дронов для использования в операциях, направленных на поиск пропавших людей. Сообщение об этом было распространено изданием Aviation Week.

Компания разработала приложение, которое позволяет координировать действия дронов во время проведения поисково-спасательных операций. Беспилотники уже и сейчас используются для поиска пропавших, но до сих пор взаимодействие дронов и стратегия проведения операции не были четко определены.

Приложение DroneSAR позволяет упростить обмен данными между аппаратами и управление всеми ими одновременно. Одновременно программа транслирует видео с камер всех дронов на единый центр управления. Это позволяет экономно расходовать ресурсы — например, сделать так, чтобы один и тот же квадрат не осматривали два дрона.

Когда дрон находит пропавшего, он повисает над ним и рассылает текстовые сообщения и свои координаты всем участником поисковой операции и другим дронам.

Напомним, в июне нынешнего года в Минобороны показали испытания современных беспилотников. Демонстрационные полеты состоялись на полигоне в Черниговской области.