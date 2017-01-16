Инженеры представили концепт поглощающего смог небоскреба

Высота здания составит 4,8 километра.

Здание высотой 4,8 километра будет поглощать смог

Американская компания Arconic представила проект небоскреба, выполненного из материалов, поглощающих смог. Как отмечает Science Alert , проект предполагает использование новейших материалов или таких, которые все еще находятся в разработке.

Кроме использования поглощающих смог материалов, создатели проекта предполагают оснастить небоскреб выдвижными балконами. При этом высота здания составит 4,8 километра.

Шерри МакКлири, одна из ученых-материаловедов фирмы Arconic, говорит, что один из самых интересных проектов компании - это EcoClean, специальное покрытие, которое помогает зданиям самоочищаться и очищать воздух вокруг.

EcoClean работает с помощью света и водяного пара, которые смешиваются с химическими веществами в покрытии с образованием свободных радикалов. Именно они вытягивают из воздуха вредные частицы, которые потом легко смывается даже небольшим дождем. В конечном итоге получается экологически чистое здание, окруженное более чистым воздухом.

Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана.