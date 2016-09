Инвазивные хищники угрожают биоразнообразию Земли – ученые

Сильнее всего на популяцию животных влияют кошки, собаки, грызуны и свиньи.

Ученые из Международного союза охраны природы проанализировали списки исчезающих видов животных и определили, какие инвазивные хищники (которые не принадлежали данному региону изначально, а были завезены извне) наносят наибольший ущерб популяции местных животных. Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Исследователи пришли к выводу о том, что 142 вымерших и 596 находящихся под угрозой вымирания видов пострадали в результате деятельность всего 30 разновидностей инвазивных хищников. По мнению ученых, инвазивные хищники стали причиной вымирания 87 видов птиц, 45 видов млекопитающих и 10 видов рептилий. То есть они истребили 58% вымерших представителей данных видов по всему миру.

Наибольшее влияние на популяцию животных оказывают кошки, собаки, грызуны и свиньи.

Ранее ученые заявили о том, что бегемоты Пабло Эскобара, которые жили в основанном на территории его виллы зоопарке, после смерти наркобарона успешно освоились в дикой природе Колумбии и могут разрушить экосистему страны.