Инвазивные хищники угрожают биоразнообразию Земли – ученые

Сильнее всего на популяцию животных влияют кошки, собаки, грызуны и свиньи.
Исследователи пришли к выводу о том, что 142 вымерших и 596 находящихся под угрозой вымирания видов пострадали в результате деятельность всего 30 разновидностей инвазивных хищников. По мнению ученых, инвазивные хищники стали причиной вымирания 87 видов птиц, 45 видов млекопитающих и 10 видов рептилий. То есть они истребили 58% вымерших представителей данных видов по всему миру.
Наибольшее влияние на популяцию животных оказывают кошки, собаки, грызуны и свиньи.
Ранее ученые заявили о том, что бегемоты Пабло Эскобара, которые жили в основанном на территории его виллы зоопарке, после смерти наркобарона успешно освоились в дикой природе Колумбии и могут разрушить экосистему страны.ZN.UA