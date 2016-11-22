Интернет-дрон Facebook упал во время первого пробного полета – Bloomberg

Дрон не нанес ущерба постройкам и людям, но "серьезно пострадал" во время инцидента.

Дрон Facebook столкнулся со "структурными проблемами" Fb newsroom

Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует инцидент с падением интернет-дрона Facebook, которое произошло во время первого пробного полета устройства, сообщает Bloomberg

Согласно выводам Совета по безопасности на транспорте, беспилотник, размах крыльев которого сопоставим с Boeing 737, столкнулся со "структурными проблемами" непосредственно перед посадкой. Дрон не нанес никаких повреждений постройкам и людям, но "серьезно пострадал" в результате падения.

Тестовый полет дрона состоялся 28 июня. Тогда компания не предоставила никакой информации о его падении. В рассылке, которая была распространена Facebook, сообщалось об успешных испытаниях беспилотника. Вместе с тем, информация о "структурных проблемах" была указана в интернет-сообщении, опубликованном 21 июля.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.