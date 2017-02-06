Intel получила патент на полностью изогнутый ноутбук

В патенте также изображен экран, отделяющийся от ноутбука.

У устройства изогнуты и крышка с экраном, и корпус с клавиатурой N+1

Компания Intel получила патент , который описывает полностью изогнутый ноутбук. При этом, патент описывает устройство, у которого изогнуты и крышка с экраном, и корпус с клавиатурой, сообщает N+1.

В патенте также изображен экран, который можно отделить от корпуса. Предположительно, его можно будет использовать в качестве самостоятельного планшетного компьютера.

Патент описывает только внешний вид устройства и никак не указывает на возможные причины выбора формы корпуса. Можно предположить, что такой ноутбук может быть "анатомически" более удобен для работы без стола — например, на коленях. Кроме того, изогнутый ноутбук, вероятно, не будет страдать от перегрева, если его положить на мягкую мебель.

Ранее сообщалось о том, что Apple получила подтверждение регистрации патента, который описывает технологию производства складных экранов.