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Intel получила патент на полностью изогнутый ноутбук

6 февраля в 14:28

В патенте также изображен экран, отделяющийся от ноутбука.

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У устройства изогнуты и крышка с экраном, и корпус с клавиатурой
N+1
Компания Intel получила патент, который описывает полностью изогнутый ноутбук. При этом, патент описывает устройство, у которого изогнуты и крышка с экраном, и корпус с клавиатурой, сообщает N+1.

В патенте также изображен экран, который можно отделить от корпуса. Предположительно, его можно будет использовать в качестве самостоятельного планшетного компьютера.

Патент описывает только внешний вид устройства и никак не указывает на возможные причины выбора формы корпуса. Можно предположить, что такой ноутбук может быть "анатомически" более удобен для работы без стола — например, на коленях. Кроме того, изогнутый ноутбук, вероятно, не будет страдать от перегрева, если его положить на мягкую мебель.

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N+1

Ранее сообщалось о том, что  Apple получила подтверждение регистрации патента, который описывает технологию производства складных экранов.

По материалам: N+1
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Тэги патент ноутбук Intel
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