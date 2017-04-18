Instagram запускает функцию создания коллекций из сохраненных фотографий

Функцией сохранения фотографий пользуются 46% пользователей социальной сети.
Кроме того, функция также позволяет создавать коллекции уже сохраненных фотографий. Для этого необходимо нажать на иконку в правом верхнем углу, ввести название коллекции и выбрать фотографии, которые необходимо в нее добавить.
Функция сохранения фотографий была внедрена в Instagram в декабре. С тех пор 46% пользователей воспользовались ей хотя бы раз.
Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.ZN.UA