Instagram запускает функцию создания коллекций из сохраненных фотографий

Функцией сохранения фотографий пользуются 46% пользователей социальной сети.

Instagram позволяет пользователям создавать коллекции сохраненных фотографий

Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет пользователям создавать коллекции из сохраненных фотографий. Как сообщается в блоге социальной сети , пользователи могут создавать и присваивать названия коллекциями в момент, когда они сохраняют фотографии.

Кроме того, функция также позволяет создавать коллекции уже сохраненных фотографий. Для этого необходимо нажать на иконку в правом верхнем углу, ввести название коллекции и выбрать фотографии, которые необходимо в нее добавить.

Функция сохранения фотографий была внедрена в Instagram в декабре. С тех пор 46% пользователей воспользовались ей хотя бы раз.

Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.