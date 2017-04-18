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Instagram запускает функцию создания коллекций из сохраненных фотографий

18 апреля в 15:32

Функцией сохранения фотографий пользуются 46% пользователей социальной сети.

Instagram
Instagram позволяет пользователям создавать коллекции сохраненных фотографий
Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет пользователям создавать коллекции из сохраненных фотографий. Как сообщается в блоге социальной сети, пользователи могут создавать и присваивать названия коллекциями в момент, когда они сохраняют фотографии.

Кроме того, функция также позволяет создавать коллекции уже сохраненных фотографий. Для этого необходимо нажать на иконку в правом верхнем углу, ввести название коллекции и выбрать фотографии, которые необходимо в нее добавить.

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Функция сохранения фотографий была внедрена в Instagram в декабре. С тех пор 46% пользователей воспользовались ей хотя бы раз.

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Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фото коллекция пользователь Instagram
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