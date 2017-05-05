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Индия успешно запустила ракету с коммуникационным спутником

5 мая в 18:58

Спутник будет использоваться восьмью странами.

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Индия запустила ракету с коммуникационным спутником
Индийская ракета-носитель GSLV-F09 с коммуникационным спутником GSAT-9, который получил название "Южная Азия", успешно стартовала с космодрома на юге страны.

Ракета GSLV-F09 (MKII) с криогенной ступенью собственного производства успешно стартовала по плану в 16.57 местного времени (14.27 по Киеву) с космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота близ побережья штата Андхра-Прадеш. Пуск стал четвертым запуском ракеты с применением криогенной ступени индийского производства, причем второй, когда ступень была задействована не в тестовом режиме.

Кроме Индии, спутник будут использовать Бангладеш, Непал, Бутан, Афганистан, Мальдивы и Афганистан.

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Ранее сообщалось, что Индия провела успешный запуск первой многоразовой ракеты-носителя собственного производства

По материалам: РИА Новости
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Тэги ракета спутник Индия космос
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