Индия успешно запустила ракету с коммуникационным спутником

Спутник будет использоваться восьмью странами.
Ракета GSLV-F09 (MKII) с криогенной ступенью собственного производства успешно стартовала по плану в 16.57 местного времени (14.27 по Киеву) с космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота близ побережья штата Андхра-Прадеш. Пуск стал четвертым запуском ракеты с применением криогенной ступени индийского производства, причем второй, когда ступень была задействована не в тестовом режиме.
Кроме Индии, спутник будут использовать Бангладеш, Непал, Бутан, Афганистан, Мальдивы и Афганистан.
Ранее сообщалось, что Индия провела успешный запуск первой многоразовой ракеты-носителя собственного производства.РИА Новости