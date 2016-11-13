Имплант в мозге позволил полностью парализованной женщине общаться с миром силой мысли

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58-летняя пациентка полностью лишена возможности двигаться, и дышит с помощью аппарата.

Имплант в мозге позволяет общаться с миром силой мысли Naked Science

Имплант, установленный в мозг , позволил парализованной женщине общаться с миром силой мысли. Как сообщает New Scientist , подобный имплант впервые используется в домашних условиях без инженеров и докторов, которые следят за устройством.

58-летней пациентке, имя которой держится в тайне, в 2008 году был поставлен диагноз амиотрофический латеральный склероз. Болезнь атакует нервные клетки, со временем полностью лишая людей контроля над собственным телом. Уже через два года после постановки диагноза женщина потеряла способность дышать и теперь существует только за счет аппарата искусственного дыхания.

До установки импланта пациентка общалась с окружающим миром с помощью устройства, которое улавливало движение глаз и позволяло ей выбирать буквы, составляя из них слова. Вместе с тем, больные амиотрофическим склерозом со временем могут потерять и эту способность, поэтому было решено вставить ей в мозг устройство, которое бы считывало активность мозга и переводило ее в сигнал, а тот уже мог бы напрямую контролировать компьютер.

Ученые поместили электроды на поверхность мозга, под черепом. Активность мозга записывается электродом и идет по проводу в специальное устройство, установленное на груди, которое, в свою очередь, транслирует сигнал на планшет. Это позволяет писать целые предложения и управлять различными программами, включая игры.

На данный момент женщине все еще требуется достаточно большое количество времени для формирования фраз, но постепенно скорость увеличивается. Так, изначально пациентке требовалось 50 секунд на выбор буквы, теперь же это время сократилось до 20.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.