Илон Маск собрался переселить на Марс миллион землян

Бизнесмен намерен спасти человечество, сделав его по-настоящему межпланетным видом.

Основатель компании SpaceX Илон Маск намерен переселить на Марс миллион землян, чтобы "спасти человечество".

"Мы выясняем, как взять вас на Марс и построить самоподдерживающийся город, чтобы стать по-настоящему межпланетным видом", – сказал Маск на космическом форуме в Гвадалахаре, пишет издание "Слон".

По словам бизнесмена, на колонизацию понадобиться от 40 до 100 лет, необходимо будет осуществить 10 тысяч полетов. Однако есть проблема: при использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит 10 млрд долларов на человека, поэтому Маск ищет способы сделать билет на Марс дешевое.

"Нам следует исходить из более реалистичных цифр, например с учетом средней стоимости дома, которая в США составляет 200 тысяч долларов", – пояснил Маск.

Маск объяснил, что ранний Марс был похож на Землю, поэтому ученые смогут выращивать на планете растения, сжимая атмосферу.

Основатель SpaceX заверил, что один корабль на Марс сможет взять на борт 100 человек, вместе с их багажом и расходными материалами.

Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.