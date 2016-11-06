Илон Маск рассказал о готовности SpaceX возобновить запуски ракет

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Компания установила причину взрыва ракеты Falcon 9.

SpaceX возобновит запуски Falcon 9 spacex.com

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что инженеры компании установили причины взрыва ракеты Falcon 9 и готовы возобновить запуски. Соответствующее заявление Маск сделал в интервью телеканалу CNBC, сообщает The New York Times

"Я думаю, что мы наконец-таки нашли корень проблемы. И его можно по праву назвать беспрецедентным в истории ракетостроения", заявил Маск.

По словам главы SpaceX, нештатная ситуация произошла вокруг емкостей из углекомпозитных материалов с жидким гелием, находящихся в баке с жидким кислородом в верхней ступени ракеты. Как отметил Маск, в результате произошедшей химической реакции образовался твердый кислород, в свою очередь, среагировавший с углекомпозитными материалами емкостей.

Как заявил Маск, выяснение причины неполадки делает возможным возобновление запуска ракет. Предположительно, SpaceX снова запустит Falcon 9 примерно в середине декабря.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.