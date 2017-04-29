Илон Маск показал работу подземных тоннелей для скоростных поездок

Платформы в тоннелях будут двигаться на скорости более 200 километров в час.
Машины будут передвигаться в тоннелях на специальных платформах, которые будут забирать машины с улицы. Скорость платформ в тоннеле будет превышать 200 километров в час. По словам Маска, подземная сеть тоннелей будет состоять из 30 "слоев".
О своем новом проекте Маск заявил еще в ноябре 2016 года. Тогда он жаловался на обилие пробок в Лос-Анджелесе и низкую скорость движения автомобилей, для решения этой проблемы он предложил рыть тоннели. Многие восприняли заявление главы SpaceX как шутку, но теперь он подтвердил серьезность своих намерений.
Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Маск назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.ZN.UA