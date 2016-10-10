Илон Маск анонсировал "неожиданный" продукт Tesla

Продукт будет представлен 17 октября.

Илон Макс рассказал о новом продукте Tesla defence.ru

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter заявил о том, что планирует представить "неожиданный" продукт Tesla 17 октября.

"Продукт Tesla будет представлен 17 октября (неожиданный для большинства), за ним последует представление солнечного города Tesla 28 октября", написал он.

Tesla product unveiling on the 17th (unexpected by most), followed by Tesla/SolarCity on the 28th — Elon Musk (@elonmusk) 9 жовтня 2016 р.

По мнению некоторых СМИ, новым продуктом компании может быть обновленный автопилот для электрокаров или же устройство Powerwall and Powerpack для зарядки автомобилей Tesla в домашних условиях.

В начале июля Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.