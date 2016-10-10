Топ Новости
<
>

Илон Маск анонсировал "неожиданный" продукт Tesla

10 октября в 11:12

Продукт будет представлен 17 октября.

Илон Маск SpаceX
Илон Макс рассказал о новом продукте Tesla
defence.ru
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter заявил о том, что планирует представить "неожиданный" продукт Tesla 17 октября.

"Продукт Tesla будет представлен 17 октября (неожиданный для большинства), за ним последует представление солнечного города Tesla 28 октября", написал он.

Читайте также: Илон Маск собрался переселить на Марс миллион землян

По мнению некоторых СМИ, новым продуктом компании может быть обновленный автопилот для электрокаров или же устройство Powerwall and Powerpack для зарядки автомобилей Tesla в домашних условиях.

В начале июля  Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Tesla продукты автопилот Маск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.84
EUR 28.79
Последние новости