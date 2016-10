Илон Маск анонсировал "неожиданный" продукт Tesla

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter заявил о том, что планирует представить "неожиданный" продукт Tesla 17 октября.

"Продукт Tesla будет представлен 17 октября (неожиданный для большинства), за ним последует представление солнечного города Tesla 28 октября", написал он.

Tesla product unveiling on the 17th (unexpected by most), followed by Tesla/SolarCity on the 28th