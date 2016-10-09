Игра "Mafia III: Банды" вышла на iOS и Android

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Игрок должен создать банду и захватить власть над городом.

"Mafia III: Банды" доступна для iOS и Android

Студия 2K Games вместе с выходом Mafia III для ПК выпустила мобильную версию игры "Mafia III: Банды", доступную для операционных систем iOS и Android.

Как и в основной игре, в "Бандах" пользователь выступает в роли криминального авторитета, который начинает с самых низов. Ему предстоит создать банду и захватить власть над городом Нью-Бордо, устраняя конкурентов и защищая свои территории.

Кроме захвата власти над городом, игрок может участвовать в PvP-сражениях с другими пользователями со всего мира, чтобы показать им, кто является главным мафиози.

2K Games анонсировала выход новой версии игры Mafia еще в июле прошлого года, слухи же о работе над экшеном появились в 2012 году.