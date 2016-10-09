Игра "Mafia III: Банды" вышла на iOS и Android

Игрок должен создать банду и захватить власть над городом.
Как и в основной игре, в "Бандах" пользователь выступает в роли криминального авторитета, который начинает с самых низов. Ему предстоит создать банду и захватить власть над городом Нью-Бордо, устраняя конкурентов и защищая свои территории.
Кроме захвата власти над городом, игрок может участвовать в PvP-сражениях с другими пользователями со всего мира, чтобы показать им, кто является главным мафиози.
2K Games анонсировала выход новой версии игры Mafia еще в июле прошлого года, слухи же о работе над экшеном появились в 2012 году.4pda.ru