Хокинг считает искусственный интеллект возможным убийцей человеческой цивилизации

Новые технологии могут привести к деградации человека.
"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет", - подчеркнул он.
Как заявляет Хокинг, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его уязвимым перед лицом природы, а в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.
В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире.
Ранее Стивен Хокинг назвал черные дыры вратами в другие вселенные. По его словам, информация, которая попала в черную дыру, может быть переведена в своего рода "голограмму" или выйти в альтернативной вселенной. Однако он добавил, что если войти в черную дыру, то обратной дороги уже не будет.ТАСС