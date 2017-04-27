Хокинг считает искусственный интеллект возможным убийцей человеческой цивилизации

Новые технологии могут привести к деградации человека.

Стивен Хокинг считает, что искусственный интеллект может привести к деградации человека fastcoexist.com

Британский ученый Стивен Хокинг заявил о том, что искусственный интеллект может стать причиной гибели человеческой цивилизации. Соответствующее заявление ученый сделал в ходе видеоконференции в Пекине, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета.

"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет", - подчеркнул он.

Как заявляет Хокинг, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его уязвимым перед лицом природы, а в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.

В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире.

Ранее Стивен Хокинг назвал черные дыры вратами в другие вселенные. По его словам, информация, которая попала в черную дыру, может быть переведена в своего рода "голограмму" или выйти в альтернативной вселенной. Однако он добавил, что если войти в черную дыру, то обратной дороги уже не будет.