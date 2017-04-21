"Хоббиты" оказались братьями человека умелого

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Предком человека флоресского был неизвестный вид древних людей.

Предки "хоббитов" прибыли на остров Флорес около 700 тысяч лет назад Naked Science

Новые данные, полученные учеными в ходе изучения останков загадочного народа, позволили исследователям установить, что предком человека флоресского, известного как "хоббит" , был не человек прямоходящий, а неизвестный вид древних людей, который первым покинул Африку, сообщает New Scientist

Впервые останки необычного вида древних людей были обнаружены на острове Флорес около десяти лет назад и с тех пор ученые пытаются установить происхождение этого народа. Предполагалось, что "хоббиты" являются потомками человека прямоходящего, неизвестный предок которого вышел из Африки около 1,8 миллиона лет назад. Исследователи полагали, что "высокие" предки "хоббитов" прибыли на остров, а затем превратились в "низкорослых" представителей данного вида из-за ограниченных ресурсов.

Новый же анализ останков "хоббитов" показал, что они являются прямыми потомками древнего вида людей, который жил в Африке около двух миллионов лет назад. Некоторые представители этой группы людей покинули Африку и превратились в человека умелого, другие же – прибыли на остров Флорес около 700 тысяч лет назад и стали "хоббитами".

Ранее ученые заявили о том, что "хоббиты" исчезли на десятки тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. В новом исследовании ученые установили, что "хоббиты" вымерли не 17 - 18 тысяч лет назад, как считалось ранее, а минимум 50 тысяч лет назад, незадолго до того, как первые люди прибыли на их остров.