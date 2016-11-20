Хирург представил инструменты для пересадки головы человека

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Серджио Канаверо представил алмазный скальпель и систему виртуальной реальности.

Серджио Канаверо представил инструменты для пересадки головы человека Naked Science

Итальянский хирург Серджио Канаверо, который готовится к проведению первой в мире операции по пересадке головы человека , на пресс-конференции в Глазго представил инструменты, с помощью которых будет осуществлена процедура. В частности, были представлены алмазный скальпель и система виртуальной реальности.

Представленный скальпель Канаверо называет "самым острым и точным хирургическим ножом на Земле". Скальпель был разработан биоинженером Фаридом Амирушом из Университета Иллинойса в Чикаго. При помощи такого устройства Канаверо надеется провести чрезвычайно точное отделение спинного мозга от головного. При этом повреждения нервных волокон должны быть минимальными.

Алмазный скальпель, который будет использоваться при пересадке головы Naked Science

Кроме того, Канаверо представил также систему виртуальной реальности, призванную помочь человеку, который перенес операцию, привыкнуть к своему новому телу. Тренировки с помощью системы будут проводиться как до, так и после операции.

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.