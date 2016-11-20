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Хирург представил инструменты для пересадки головы человека

20 ноября в 12:42

Серджио Канаверо представил алмазный скальпель и систему виртуальной реальности.

врач
Серджио Канаверо представил инструменты для пересадки головы человека
Naked Science
Итальянский хирург Серджио Канаверо, который готовится к проведению первой в мире операции по пересадке головы человека, на пресс-конференции в Глазго представил инструменты, с помощью которых будет осуществлена процедура. В частности, были представлены алмазный скальпель и система виртуальной реальности.

Представленный скальпель Канаверо называет  "самым острым и точным хирургическим ножом на Земле". Скальпель был разработан биоинженером Фаридом Амирушом из Университета Иллинойса в Чикаго. При помощи такого устройства Канаверо надеется провести чрезвычайно точное отделение спинного мозга от головного. При этом повреждения нервных волокон должны быть минимальными.

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Алмазный скальпель, который будет использоваться при пересадке головы
Naked Science

Кроме того, Канаверо представил также систему виртуальной реальности, призванную помочь человеку, который перенес операцию, привыкнуть к своему новому телу. Тренировки с помощью системы будут проводиться как до, так и после операции.

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.

По материалам: Naked Science
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Тэги скальпель пересадка хирург операция
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