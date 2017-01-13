Химики "завязали" самый тугой узел в мире

Каждое пересечение расположено в структуре на расстоянии 24 частиц.
Созданный узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами общей длиной 20 нанометров, состоящими из 192 атомов. Каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.
По словам исследователей, им удалось создать самый сложный вариант узла – кельтский. Полученная структура была образована в результате самосборки — нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения.
Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана.ZN.UA