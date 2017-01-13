Химики "завязали" самый тугой узел в мире

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Каждое пересечение расположено в структуре на расстоянии 24 частиц.

Химикам удалось "завязать" кельтский узел

Химики из Манчестерского университета создали самый плотный в мире узел, сообщает Science News

Созданный узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами общей длиной 20 нанометров, состоящими из 192 атомов. Каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.

По словам исследователей, им удалось создать самый сложный вариант узла – кельтский. Полученная структура была образована в результате самосборки — нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения.

Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана.