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Химики "завязали" самый тугой узел в мире

13 января в 13:54

Каждое пересечение расположено в структуре на расстоянии 24 частиц.

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Химикам удалось "завязать" кельтский узел
Химики из Манчестерского университета создали самый плотный в мире узел, сообщает Science News.

Созданный узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами общей длиной 20 нанометров, состоящими из 192 атомов. Каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.

По словам исследователей, им удалось создать самый сложный вариант узла – кельтский. Полученная структура была образована в результате самосборки — нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения. 

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Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги частица химия молекулы
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