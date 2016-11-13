Харьковские астрономы создали уникальный каталог Млечного пути

Новый каталог позволит ответить на вопрос, как двигаются звезды в пространстве нашей галактики.
"Отличительной особенностью нашего каталога является то, что он содержит абсолютные собственные движения звезд. Это первый и пока что единственный каталог с таким количеством абсолютных собственных движений. Сегодня есть, конечно, каталоги и побольше, но они содержат относительные собственные движения звезд, то есть они определены относительно какой-либо известной системы отсчета. Их задача - воспроизводить ту систему отсчета, в которой они получены", - рассказал Федоров в интервью для ZN.UA.
Ученый отметил, что собственные движения звезд созданного каталога получены относительно протяженных внегалактических источников — галактик - и вместе со своими положениями реализуют новую (независимую) систему отсчета. В этом их важнейшее отличие от относительных.
Также, по словам астронома, новый каталог содержит примерно такое же количество объектов, как и каталог "Гайя". Но в отличие от него, будет содержать абсолютные собственные движения звезд, полученные из наблюдений с Земли, в то время, как телескоп "Гайя" выполняет наблюдения в космосе.
"В этом смысле эти два массива данных никак не коррелируют между собой и являются совершенно независимыми. Поскольку объекты исследования одни и те же, то разности между их собственными движениями будут очень важным источником новой информации, в основном, связанной с движением нашей планеты, что позволит более надежно установить связь между земной и небесной системами отсчета", - отмечает Федоров.
Новый каталог ХРМ-2 уже используется для исследования кинематики Млечного пути, что позволит ответить на вопрос, как двигаются звезды в его пространстве.
"Использование данных нашего каталога, вероятно, позволит заглянуть значительно дальше вглубь галактики, понять, двигаются звезды только под воздействием гравитационных сил или, может быть, еще и под действием тех сил, которые сегодня связывают с темной энергией, или темной материей, получить ответ на вопрос, как двигаются звезды разных спектральных классов и т.д. А когда мы узнаем, как происходит движение, по каким законам, тогда сможем ответить и на вопрос, почему они двигаются", - добавляет исследователь.
Также Федоров подчеркивает, что опосредованные приложения учений очевидны: совершенствование спутниковых навигационных систем, оптимизация расчетных траекторий движения тел, как на Земле, так и в космосе, разведка полезных ископаемых и даже прогноз землетрясений.
"Но все же, я полагаю, что это не главное. Полученные результаты имеют фундаментальный характер, а выполненная работа будет очень полезна не только для астрономии в целом, но и для формирования мировоззренческих универсалий, выработке миропонимания, помогающих людям выжить в наших критических ситуациях", - подытожил профессор астрономии.
Подробнее об уникальном каталоге Млечного пути читайте в интервью Лидии Суржик с профессором НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В. Каразина, членом Международного астрономического союза Петром Федоровым "Кто зажигает звезды" в свежем номере "Зеркало недели. Украина".ZN.UA