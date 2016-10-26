Хакеры могут получить контроль над iOS-устройствами с помощью зараженных изображений

Злоумышленники распространяют такие картинки с помощью сайтов, а также рассылают по электронной почте.

В iOS найдена уязвимость 4pda.ru

В операционной системе iOS обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить контроль над устройством с помощью зараженного JPEG-изображения или PDF-файла, сообщает The Hacker News.

Хакеры распространяют подобные изображения с помощью сайтов и рассылают их по электронной почте. После загрузки подобного файла на смартфон или планшет злоумышленники могут заполучить все данные, которые хранятся на устройстве.

Apple уже устранила эту уязвимость в новой прошивке iOS 10.1, которая на этой неделе вышла на стадии бета-тестирования.

Ранее компания Opera объявила о том, что сервис синхронизации ее браузера был взломан хакерами. По сведениям компании, пароли от аккаунтов Opera остались в безопасности, но в руках у злоумышленников оказались логины.