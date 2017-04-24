"Хаббл" сделал снимок звезды, которая затмила целую галактику

Галактика NGC 7250 – одна из самых ярких во Вселенной.

"Хаббл" сделал снимок очень яркой звезды itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок яркой галактики NGC 7250, которая переживает всплеск звездообразования и в которой был зафиксирован рекордный взрыв сверхновой. Вместе с тем, как сообщается на сайте телескопа , галактику затмевает свет звезды TYC 3203-450-1.

Подобный эффект вызван тем, что звезда TYC 3203-450-1, которая располагается в созвездии Ящерицы, находится гораздо ближе к телескопу, чем галактика. Это приводит к тому, что обычная звезда затмевает собой галактику, состоящую из миллиардов светил.

Звезда в миллиард раз ближе, чем NGC 7250, которая располагается на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли. Если бы галактика и звезда располагались на одном расстоянии, звезда была бы едва различима на снимке.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.