"Хаббл" сделал снимок звездного скопления из созвездия Тукан

Скопление располагается на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал новый впечатляющий снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок звездного скопления NGC 299, которое располагается в созвездии Тукан. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

NGC 299 является так называемым рассеянным скоплением и располагается в галактике-соседке Млечного Пути, Малом Магеллановом облаке. Рассеянные скопления – группы звезд, слабо связанных силой гравитации, которые были образованы из одного молекулярного облака. Возраст и состав всех звезд в скоплении одинаков, но они отличаются размерами, поскольку формировались в различных частях облака.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.