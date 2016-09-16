"Хаббл" сделал снимок разорвавшей себя на части кометы

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От кометы отделилось 25 обломков.

От кометы отделились 25 обломков NASA

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили уникальные снимки кометы 332P/Икея-Мураками, которая распалась прямо на глазах у исследователей. Распад кометы произошел на расстоянии 100 миллионов километров, сообщается на сайте NASA.

От кометы отделились 25 кусков, состоящих из смеси льда и пыли. Согласно наблюдениям ученых, образованная 4,5 миллиарда лет комета вращается настолько быстро, что ее внешние оболочки отделяются от нее и выбрасываются в окружающее пространство. Оторвавшиеся от кометы обломки распространились вдоль хвоста кометы, который простирается на 4,5 тысячи километров.

Разлом произошел, когда комета находилась на расстоянии 225 миллионов километров от Солнца.

Ранее сообщалось о том, что астероид, который пролетел мимо Земли в ночь на Хэллоуин прошлого года, на самом деле является мертвой кометой. Ученым удалось установить, что диаметр 2015 TB145 составляет около 600 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за пять часов.