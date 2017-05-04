"Хаббл" сделал снимок нескольких сотен галактик

На снимке разместился кластер Abell 370.

"Хаббл" сделал снимок далеких галактик itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок кластера Abell 370, в котором содержится несколько сотен галактик, гравитационно связанных друг с другом. NASA опубликовало снимок, приурочив его к выходу фильма "Стражи галактики 2" , сообщается на сайте агентства

Самые большие и яркие галактики кластера окрашены в бело-желтый цвет, они являются массивными эллиптическими галактиками и содержат несколько миллиардов звезд каждая. Спиральные галактики, которые напоминают Млечный Путь, окрашены на снимке в голубоватый цвет.

На снимке также можно увидеть синие арки. Это галактики, которые располагаются за кластером и являются слишком слабыми для того, чтобы "Хаббл" мог их "рассмотреть".

NASA

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.