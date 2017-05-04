"Хаббл" сделал снимок нескольких сотен галактик

На снимке разместился кластер Abell 370.
Самые большие и яркие галактики кластера окрашены в бело-желтый цвет, они являются массивными эллиптическими галактиками и содержат несколько миллиардов звезд каждая. Спиральные галактики, которые напоминают Млечный Путь, окрашены на снимке в голубоватый цвет.
На снимке также можно увидеть синие арки. Это галактики, которые располагаются за кластером и являются слишком слабыми для того, чтобы "Хаббл" мог их "рассмотреть".
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA