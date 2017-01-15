"Хаббл" сделал снимок необычной спиральной галактики

В центре галактики располагается черная дыра средней массы.
Как правило, в центре спиральных галактик, например, в Млечном Пути, располагается сверхмассивная черная дыра, но в некоторых галактиках в качестве центрального объекта выступают более яркие черные дыры средней массы. В центре RX J1140.1+0307 располагается черная дыра с одной из самых маленьких известных масс.
Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.ZN.UA