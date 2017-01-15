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"Хаббл" сделал снимок необычной спиральной галактики

15 января в 14:27

В центре галактики располагается черная дыра средней массы.

хаббл
"Хаббл" получил снимок галактики из созвездия Девы
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики RX J1140.1+0307 из созвездия Девы. Как отмечается на сайте NASA, на первый взгляд может показаться, что на снимке представлена обычная спиральная галактика, но на самом деле RX J1140.1+0307 отличается от своих "родственниц".

Как правило, в центре спиральных галактик, например, в Млечном Пути, располагается сверхмассивная черная дыра, но в некоторых галактиках в качестве центрального объекта выступают более яркие черные дыры средней массы. В центре RX J1140.1+0307 располагается черная дыра с одной из самых маленьких известных масс.

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NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.

По материалам: ZN.UA
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Тэги галактика астроном
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