"Хаббл" сделал снимок космического мегамазера

Мегамазер располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал снимок необычной галактики itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок необычного типа галактики – мегамазера. По сути, вся галактика выступает в роли астрономического лазера, который выбрасывает пучки микроволнового излучения, сообщается на сайте телескопа

Представленный на снимке мегамазер получил название IRAS 16399-0937, он располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли. Снимок сделан с помощью двух инструментов телескопа "Хаббл", что позволило объединить наблюдения в разной длине волны.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.