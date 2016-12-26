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"Хаббл" сделал снимок космического мегамазера

26 декабря в 17:24

Мегамазер располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли.

хаббл
"Хаббл" сделал снимок необычной галактики
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок необычного типа галактики – мегамазера. По сути, вся галактика выступает в роли астрономического лазера, который выбрасывает пучки микроволнового излучения, сообщается на сайте телескопа.

Представленный на снимке мегамазер получил название IRAS 16399-0937, он располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли. Снимок сделан с помощью двух инструментов телескопа "Хаббл", что позволило объединить наблюдения в разной длине волны.

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spacetelescope.org

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астроном телескоп галактика
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