"Хаббл" сделал снимок космического мегамазера

Мегамазер располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли.
Представленный на снимке мегамазер получил название IRAS 16399-0937, он располагается на расстоянии 370 миллионов световых лет от Земли. Снимок сделан с помощью двух инструментов телескопа "Хаббл", что позволило объединить наблюдения в разной длине волны.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA