"Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Андромеды

Галактика располагается на расстоянии 30 миллионов световых лет от Земли.
Существует несколько классификаций, которые используются для идентификации галактик по форме и структуре. Так, NGC 7640 классифицируют как спиральную галактику с перемычкой. Такие галактики хорошо узнаваемы по их спиральным рукавам, которые выходят не из центра, а из концов перемычки, пересекающей ядро галактики. Млечный Путь также является спиральной галактикой с перемычкой. На данном изображении NGC 7640 не выглядит как спиральная галактика, однако это связано с ее ориентацией относительно телескопа "Хаббл", который выступил в качестве фотографа.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA