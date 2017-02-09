"Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Андромеды

Галактика располагается на расстоянии 30 миллионов световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал новый впечатляющий снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики из созвездия Андромеды. Как отмечается на сайте телескопа , не стоит путать эту галактику с галактикой-соседкой Млечного Пути. Созвездие Андромеды входит в список из 88 современных созвездий и является домом для галактики NGC 7640, представленной на снимке.

Существует несколько классификаций, которые используются для идентификации галактик по форме и структуре. Так, NGC 7640 классифицируют как спиральную галактику с перемычкой. Такие галактики хорошо узнаваемы по их спиральным рукавам, которые выходят не из центра, а из концов перемычки, пересекающей ядро галактики. Млечный Путь также является спиральной галактикой с перемычкой. На данном изображении NGC 7640 не выглядит как спиральная галактика, однако это связано с ее ориентацией относительно телескопа "Хаббл", который выступил в качестве фотографа.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.