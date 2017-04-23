"Хаббл" сделал снимок двух спиральных галактик

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Галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал новый впечатляющий снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" , который 24 апреля отметит 27-летие с момента запуска, получили снимок двух галактик NGC 4302 и NGC 4298. Как отмечается на сайте NASA , изображение позволяют понять, как выглядел бы Млечный Путь для стороннего наблюдателя.

Обе галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Они находятся в созвездии Волосы Верники в кластере Девы, в который входит примерно две тысячи галактик.

Обе галактики были открыты в 1784 году Уильямом Гершелем, тогда они назывались "спиральными туманностями", поскольку не было понятно, насколько далеко от Земли они располагаются. В начале ХХ века Эдвин Хаббл установил, что галактики являются скоплениями звезд далеко за пределами Млечного Пути.

NASA

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.