Топ Новости
<
>

"Хаббл" сделал снимок двух спиральных галактик

23 апреля в 02:45

Галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.

хаббл
"Хаббл" сделал новый впечатляющий снимок
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл", который 24 апреля отметит 27-летие с момента запуска, получили снимок двух галактик NGC 4302 и NGC 4298. Как отмечается на сайте NASA,  изображение позволяют понять, как выглядел бы Млечный Путь для стороннего наблюдателя.

Обе галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Они находятся в созвездии Волосы Верники в кластере Девы, в который входит примерно две тысячи галактик.

Обе галактики были открыты в 1784 году Уильямом Гершелем, тогда они назывались "спиральными туманностями", поскольку не было понятно, насколько далеко от Земли они располагаются. В начале ХХ века Эдвин Хаббл установил, что галактики являются скоплениями звезд далеко за пределами Млечного Пути.

Читайте также: "Хаббл" получил новые снимки криовулканов Европы

33
NASA

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги телескоп астроном
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...