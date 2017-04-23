"Хаббл" сделал снимок двух спиральных галактик

Галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.
Обе галактики располагаются на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Они находятся в созвездии Волосы Верники в кластере Девы, в который входит примерно две тысячи галактик.
Обе галактики были открыты в 1784 году Уильямом Гершелем, тогда они назывались "спиральными туманностями", поскольку не было понятно, насколько далеко от Земли они располагаются. В начале ХХ века Эдвин Хаббл установил, что галактики являются скоплениями звезд далеко за пределами Млечного Пути.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA