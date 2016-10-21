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"Хаббл" получил снимок туманности Красный паук

21 октября в 17:55

В туманности находится одна из самых горячих звезд, известных на данный момент.

хаббл
"Хаббл" получил снимок необычной туманности
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок туманности Красный паук. Как сообщается на сайте NASA, туманность располагается на расстоянии трех тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.

В этой планетарной туманности находится одна из самых горячих звезд, известных на сегодняшний момент. Мощные ветры, исходящие от звезды, порождают волны, которые поднимаются на высоту около 100 километров.

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esa.int

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги телескоп звезды астроном
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