"Хаббл" получил снимок туманности Красный паук

В туманности находится одна из самых горячих звезд, известных на данный момент.
В этой планетарной туманности находится одна из самых горячих звезд, известных на сегодняшний момент. Мощные ветры, исходящие от звезды, порождают волны, которые поднимаются на высоту около 100 километров.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA