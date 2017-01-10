Топ Новости
<
>

"Хаббл" получил снимок "театра теней", устроенного экзопланетой

10 января в 15:11

Фотографии стали самым наглядным свидетельством существования планеты у другой звезды.

33
"Хаббл" наблюдал за звездой TW Гидры
NASA
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили уникальный снимок, на котором можно увидеть тень экзопланеты на диске звезды. Как отмечается на сайте NASA, сама экзопланета не отбрасывает тени, но ее гравитация оказала влияние на вещество диска звезды, в результате чего в нем появилась затененная область.

На снимке представлена звезда TW Гидры, которая располагается на расстоянии 192 световых лет от Земли. Возраст звезды составляет около восьми миллиардов лет, а ее масса почти равна массе Солнца. Свидетельства присутствия экзопланеты ученые обнаружили во время анализа данных, собранных "Хабблом" за 18 лет наблюдений за звездой.

Читайте также: Астрономы открыли два небесных тела, которые движутся по направлению к Земле

33
NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенноразрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги экзопланета звезды ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости