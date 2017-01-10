"Хаббл" получил снимок "театра теней", устроенного экзопланетой

Фотографии стали самым наглядным свидетельством существования планеты у другой звезды.

"Хаббл" наблюдал за звездой TW Гидры NASA

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили уникальный снимок, на котором можно увидеть тень экзопланеты на диске звезды. Как отмечается на сайте NASA , сама экзопланета не отбрасывает тени, но ее гравитация оказала влияние на вещество диска звезды, в результате чего в нем появилась затененная область.

На снимке представлена звезда TW Гидры, которая располагается на расстоянии 192 световых лет от Земли. Возраст звезды составляет около восьми миллиардов лет, а ее масса почти равна массе Солнца. Свидетельства присутствия экзопланеты ученые обнаружили во время анализа данных, собранных "Хабблом" за 18 лет наблюдений за звездой.

NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенноразрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.