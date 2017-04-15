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"Хаббл" получил новые снимки криовулканов Европы

15 апреля в 15:01

Снимки были сделаны телескопом в 2014 и 2016 годах.

спутник Юпитера Европа
Опубликованы новые снимки криовулканов Европы
NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал новые снимки криовулканов, которые действуют на спутнике Юпитера Европы. Снимки были опубликованы на сайте агентства.

Изображения были получены телескопом в 2014 и 2016 годах. На них можно заметить выбросы воды, высота которых в первом случае достигает 50 километров, а во втором – 100 километров. Криовулканы располагаются на месте аномально теплой области на поверхности Европы, которая была обнаружена с помощью станции Galileo.

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NASA

Ранее NASA опубликовало фото гигантского урагана на поверхности Юпитера. Площадь урагана в два раза превосходит площадь Земли, а скорость ветра в нем составляет 640 километров  в час.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Европа NASA телескоп
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