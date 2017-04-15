"Хаббл" получил новые снимки криовулканов Европы

Снимки были сделаны телескопом в 2014 и 2016 годах.
Изображения были получены телескопом в 2014 и 2016 годах. На них можно заметить выбросы воды, высота которых в первом случае достигает 50 километров, а во втором – 100 километров. Криовулканы располагаются на месте аномально теплой области на поверхности Европы, которая была обнаружена с помощью станции Galileo.
Ранее NASA опубликовало фото гигантского урагана на поверхности Юпитера. Площадь урагана в два раза превосходит площадь Земли, а скорость ветра в нем составляет 640 километров в час.ZN.UA