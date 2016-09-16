Грядущее лунное затмение может стать причиной ухудшения самочувствия

Затмение принесет с собой усталость, бессонницу и плохое настроение.
В частности, влияние затмения Луны может проявляться через усталость, бессонницу и плохое настроение. По словам кардиологов, к изменениям лунных фаз и затмениям чувствительны некоторые люди, страдающие сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями.
Для профилактики медики советуют в период затмений не перенагружать нервную систему и больше отдыхать. А вот астрологи советуют контролировать свои эмоции, поскольку затмение может стать причиной перевозбуждения, которое также негативно скажется на здоровье. Лунное затмение, по их мнению, - время для покоя, самоанализа и очистки.
Увидеть частичное лунное затмение можно будет сегодня в 21.55 по Киеву.
Ранее Обсерватория солнечной динамки представила фото двойного солнечного затмения, когда Солнце было закрыто и Землей, и Луной.Сегодня.ua