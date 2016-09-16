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Грядущее лунное затмение может стать причиной ухудшения самочувствия

16 сентября в 12:03

Затмение принесет с собой усталость, бессонницу и плохое настроение.

Лунное затмение
Частичное лунное затмение можно будет наблюдать сегодня в 21.55
Сегодня, 16 сентября, жители Украины смогут наблюдать лунное затмение, которое продлится всего пять минут. Несмотря на свою непродолжительность, это небесное явление может принести с собой ухудшение самочувствия для чувствительных людей.

В частности, влияние затмения Луны может проявляться через усталость, бессонницу и плохое настроение. По словам кардиологов, к изменениям лунных фаз и затмениям чувствительны некоторые люди, страдающие сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями.

Для профилактики медики советуют в период затмений не перенагружать нервную систему и больше отдыхать. А вот астрологи советуют контролировать свои эмоции, поскольку затмение может стать причиной перевозбуждения, которое также негативно скажется на здоровье. Лунное затмение, по их мнению, - время для покоя, самоанализа и очистки.

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Увидеть частичное лунное затмение можно будет сегодня в 21.55 по Киеву.

Ранее Обсерватория солнечной динамки представила фото двойного солнечного затмения, когда Солнце было закрыто и Землей, и Луной. 

По материалам: Сегодня.ua
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Тэги затмение Луна
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