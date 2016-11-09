GoPro отзывает беспилотники Karma

Отзыв связан с техническими проблемами устройства.

GoPro отзывает дроны Karma

Компания GoPro , известная как производитель экшн-камер, решила отозвать квадрокоптер Karma, который выпустила в сентябре. Подобное решение связано жалобами пользователей на техническую неисправность устройства.

Основная задача беспилотника – съемка видео с помощью камеры GoPro. Теперь же компания отзывает дрон из-за жалоб пользователей на то, что он во время полета отключается и падает, разбиваясь о землю.

"Безопасность является нашим главным приоритетом. Очень небольшое число владельцев Karma сообщало о случаях отключения дрона во время работы. Мы незамедлительно приняли решение отозвать все экземпляры и обеспечить полный возврат средств, а в это время мы будем исследовать возникшую проблему", - заявил Николас Вудман, основатель и генеральный директор GoPro.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.