Топ Новости
<
>

Google заключил мировое соглашение с российской антимонопольной службой

17 апреля в 18:17

"Яндекс" пожаловался на Google два года назад. В итоге жителям России снова будут настойчиво предлагать услуги "Яндекса", который активно сотрудничает с ФСБ.

Яндекс
"Яндекс" при поддержке российских властей добился частичной победы над Google
niredo.com
Московский суд утвердил мировое соглашение между Google и Федеральной антимонопольной службой РФ, сообщил журналистам замглавы ФАС Алексей Доценко.

Он утверждает, что Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства.

Компромиссом для соглашения послужило то, что Google не будет "отвязывать" магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска.

Вместо этого Google разработает окно выбора, которое будет доступно на обновленной версии Chrome. Таким образом, при запуске виджета Chrome на главном экране пользователю будет показано "окно выбора" с другими поисковыми системами по умолчанию.

В течение 60 дней Google будет рассматривать заявки коммерческих предложений от других систем, чтобы попасть на "окно выбора" в существующих телефонах Android.

Таким образом, на территории РФ канал предустановки приложений на мобильные устройства открыт для разработчиков приложений.

Кроме того, в рамках мирового соглашения Google согласился выплатить совокупно штраф в размере 439 млн рублей (6,75 млн долларов).

Читайте также: Google начнет обучать искусственный интеллект на смартфонах пользователей

Разбирательство американской интернет-компании и ФАС началось с февраля 2015 года после жалобы основного конкурента Google на территории России - "Яндекса".

 

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги Google приложение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...