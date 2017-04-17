Google заключил мировое соглашение с российской антимонопольной службой

"Яндекс" пожаловался на Google два года назад. В итоге жителям России снова будут настойчиво предлагать услуги "Яндекса", который активно сотрудничает с ФСБ.

"Яндекс" при поддержке российских властей добился частичной победы над Google niredo.com

Московский суд утвердили Федеральной антимонопольной службой РФ, сообщил журналистам замглавы ФАС Алексей Доценко.

Он утверждает, что Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства.

Компромиссом для соглашения послужило то, что Google не будет "отвязывать" магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска.

Вместо этого Google разработает окно выбора, которое будет доступно на обновленной версии Chrome. Таким образом, при запуске виджета Chrome на главном экране пользователю будет показано "окно выбора" с другими поисковыми системами по умолчанию.

В течение 60 дней Google будет рассматривать заявки коммерческих предложений от других систем, чтобы попасть на "окно выбора" в существующих телефонах Android.

Таким образом, на территории РФ канал предустановки приложений на мобильные устройства открыт для разработчиков приложений.

Кроме того, в рамках мирового соглашения Google согласился выплатить совокупно штраф в размере 439 млн рублей (6,75 млн долларов).

Разбирательство американской интернет-компании и ФАС началось с февраля 2015 года после жалобы основного конкурента Google на территории России - "Яндекса".