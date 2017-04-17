Google заключил мировое соглашение с российской антимонопольной службой

"Яндекс" пожаловался на Google два года назад. В итоге жителям России снова будут настойчиво предлагать услуги "Яндекса", который активно сотрудничает с ФСБ.
Он утверждает, что Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства.
Компромиссом для соглашения послужило то, что Google не будет "отвязывать" магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска.
Вместо этого Google разработает окно выбора, которое будет доступно на обновленной версии Chrome. Таким образом, при запуске виджета Chrome на главном экране пользователю будет показано "окно выбора" с другими поисковыми системами по умолчанию.
В течение 60 дней Google будет рассматривать заявки коммерческих предложений от других систем, чтобы попасть на "окно выбора" в существующих телефонах Android.
Таким образом, на территории РФ канал предустановки приложений на мобильные устройства открыт для разработчиков приложений.
Кроме того, в рамках мирового соглашения Google согласился выплатить совокупно штраф в размере 439 млн рублей (6,75 млн долларов).
Разбирательство американской интернет-компании и ФАС началось с февраля 2015 года после жалобы основного конкурента Google на территории России - "Яндекса".
Интерфакс , ZN.UA ,