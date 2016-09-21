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Google выпустил "умный" мессенджер Allo

21 сентября в 18:04

Приложение вышло для iOS и Android.

 

allo
Google выпустил мессенджер Allo
Google
Google выпустил "умный" мессенджер Allo со встроенным помощником Google Assistant, сообщается в блоге компании.

Google Assistant позволяет как общаться как в отдельном чате, так и использовать его в обычных переписках. Для того, чтобы вызвать ассистент достаточно набрать @google в групповом чате. Встроенный помощник можно спросить о чем угодно, начиная от погоды, адреса ближайшей пиццерии и заканчивая расписанием кинотеатрах. Кроме того, его можно попросить включить/выключить Wi-Fi или фонарик, создать напоминание, установить таймер и многое другое. 

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Allo также предлагает большое количество стикеров, число которых позже будет пополняться. Во время отправки сообщения можно регулировать размер текста, имеется поддержка SMS, можно рисовать на фотографиях перед отправкой и так далее.

Кроме того, в мессенджере можно создавать групповые чаты и переписки в режиме инкогнито, где сообщения удаляются по истечению заданного пользователями времени.

Мессенджер уже доступен для пользователей Android и iOS.

Ранее  Google представил мессенджер с расширенной функциональностью Spaces, который предназначен для обмена контентом в небольших группах. Сервис получил встроенную интеграцию с поисковиком Google Search, браузером Chrome, фотохостингом "Google Фото" и видеосервисом YouTube, что позволяют находить нужную ссылку, изображение или видео, не покидая приложения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Google пользователь iOS приложение Android
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