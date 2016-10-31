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Google выпустил хэллоуинский дудл для охотников за привидениями

31 октября в 11:29

Дудл представляет собой мини-игру, в которой пользователям нужно сразить призраков.

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Пользователи Google могут помочь котенку бороться с призраками
31 октября, в канун Дня всех святых, поисковый гигант Google представил дудл в виде мини-игры, которая позволяет пользователям сайта выступить в роли охотника за привидениями.

Главным героем дудла стал черный котенок, который учится в школе волшебства и сталкивается с атакой призраков. Для того, чтобы победить привидение, пользователь должен рисовать на экране геометрические фигуры.

У игры есть пять уровней сложности. Если же пользователь сможет нарисовать на экране сердечко, он получит дополнительную жизнь.

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Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги пользователь Google призрак
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