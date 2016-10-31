Google выпустил хэллоуинский дудл для охотников за привидениями

Дудл представляет собой мини-игру, в которой пользователям нужно сразить призраков.
Главным героем дудла стал черный котенок, который учится в школе волшебства и сталкивается с атакой призраков. Для того, чтобы победить привидение, пользователь должен рисовать на экране геометрические фигуры.
У игры есть пять уровней сложности. Если же пользователь сможет нарисовать на экране сердечко, он получит дополнительную жизнь.
Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля.ZN.UA