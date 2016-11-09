Google возглавил рейтинг самых популярных сайтов планеты

В тройку лидеров вошли также Facebook и YouTube.

Google стал самым популярным сайтом в мире

Дочерняя компания Amazon Alexa, которая является одной из ведущих аналитических компаний мира, составила рейтинг самых популярных сайтов планеты. Первое место в списке занял Google.com . Рейтинг был опубликован на сайте Alexa

При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров за последние три месяца и случайный процент посещаемости того или иного ресурса. Всего исследователи компании проанализировали порядка 30 миллионов сайтов.

На втором месте по посещаемости в мире оказался Facebook, а замыкает тройку лидеров YouTube.

Что касается популярности в Украине, то на первом месте в нашей стране разместилась украинская версия Google, на втором – Vk.com, а на третьем – YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Google вскоре сможет определить место, в котором была сделана та или иная фотография. Для этого сотрудники компании создали нейронную сеть, получившую название PlaNet, в базу данных которой было загружено более 90 миллионов снимков с указанием мест, в которых они были сняты.