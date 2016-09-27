Топ Новости
<
>

Google разработал приложение для оффлайн-просмотра YouTube

27 сентября в 17:03

Приложение YouTube Go расчитано на страны, в которых подключение к интернету затруднено или является дорогостоящим.

Видеохостинг YouTube
Появилось приложение для оффлайн-просмотра YouTube
n1.by
Компания Google представила приложение YouTube Go, предназначенное для оффлайн-просмотра сервиса видеоблогов. Приложение работает даже при медленном интернете или тогда, когда подключение к сети невозможно, сообщается в блоге YouTube.

Разработчики подчеркивают, что приложение, в первую очередь, ориентировано на такие страны, как Индия, в которых подключение к интернету недоступно или является дорогостоящим.

YouTube Go  позволяет скачивать и просматривать видео на смартфонах или домашних компьютерах. Более того, перед началом скачивания оно предлагает пользователю посмотреть превью видео, в котором содержится краткая информация о содержании ролика.  Приложение также позволяет делиться видео с другими пользователями находясь в оффлайн-режиме.

Смотрите фото: Google выпустила мессенджер Spaces со встроенными YouTube и Chrome

На данный момент приложение доступно в тестовом режиме, для участия в котором необходимо подписаться. После завершения испытания нового продукта YouTube Go будет доступен для всех пользователей.

Ранее сообщалось о том, что компания Google запустила сервис YouTube Gaming, предназначенный для видеотрансляции компьютерных игр. Пользователи в прямом эфире демонстрируют, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрители могут не только смотреть за происходящим, но и комментировать процесс.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги приложение YouTube пользователь Google
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.90
EUR 29.17
Последние новости