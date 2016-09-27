Google разработал приложение для оффлайн-просмотра YouTube

Приложение YouTube Go расчитано на страны, в которых подключение к интернету затруднено или является дорогостоящим.

Появилось приложение для оффлайн-просмотра YouTube n1.by

Компания Google представила приложение YouTube Go, предназначенное для оффлайн-просмотра сервиса видеоблогов. Приложение работает даже при медленном интернете или тогда, когда подключение к сети невозможно, сообщается в блоге YouTube.

Разработчики подчеркивают, что приложение, в первую очередь, ориентировано на такие страны, как Индия, в которых подключение к интернету недоступно или является дорогостоящим.

YouTube Go позволяет скачивать и просматривать видео на смартфонах или домашних компьютерах. Более того, перед началом скачивания оно предлагает пользователю посмотреть превью видео, в котором содержится краткая информация о содержании ролика. Приложение также позволяет делиться видео с другими пользователями находясь в оффлайн-режиме.

На данный момент приложение доступно в тестовом режиме, для участия в котором необходимо подписаться. После завершения испытания нового продукта YouTube Go будет доступен для всех пользователей.

Ранее сообщалось о том, что компания Google запустила сервис YouTube Gaming, предназначенный для видеотрансляции компьютерных игр. Пользователи в прямом эфире демонстрируют, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрители могут не только смотреть за происходящим, но и комментировать процесс.