Google разрабатывает собственный адблокер для браузера Chrome - WSJ

Приложение будет блокировать рекламу, "которая приносит негативный опыт".

Google разрабатывает собственный адблокер

Компания Google разрабатывает собственную версию адблокера для мобильной и десктопной версии своего браузера Chrome, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Разрабатываемое приложение будет блокировать рекламу, "которая приносит негативный опыт" пользователям. Какой именно негативный опыт имеется в виду, неизвестно.

По мнению издания, подобное приложение будет не адблокером, а фильтром рекламы. Реклама же с негативным опытом будет определяться по стандартам Coalition for Better Ads. К примеру, в это определение входит реклама с таймерами, назойливые поп-апы или же автоплей-реклама со звуком. Есть вероятность, что новая функция будет блокировать всю рекламу на сайте, на котором была замечена такая реклама.

Представители Google отказались прокомментировать эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.