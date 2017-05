Google предупредила пользователей о вредоносной рассылке через Gmail

Компания Google предупредила пользователей Gmail о вредоносной рассылке, замаскированной под сервис Google Docs. Как сообщает The Verge , злоумышленники могут получить доступ к почте и адресам контактов пользователей.

Рассылка стала приходить 3 мая. Автором письма может быть знакомый пользователя. В письме содержится приглашение открыть один из документов. После того, как пользователь нажмет на ссылку, появится сообщение "продолжить с помощью Google Docs". После нажатия на него злоумышленники получают доступ к почте и контактам пользователя.

Как отмечает издание рассылка отличается от обычного фишинга тем, что не переводит пользователя на страницу, похожую на почтовый сервис, а действует внутри настоящего почтового сервиса, эксплуатируя существующую возможность давать сторонним программам доступ к аккаунтам.

Google просит пользователей не открывать подобные сообщения в Gmail и сообщать о них.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through, & report as phishing within Gmail.