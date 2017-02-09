Google представила бета-версию приложения для офлайн-просмотра YouTube

YouTube Go позволяет скачивать ролики, которые хранятся на видеохостинге.
Как отмечает издание, компания позиционирует приложение как "более легкую и быструю" версию видеохостинга. Оно позволяет скачивать ролики с YouTube и делиться видео при подключении к Wi-Fi. Перед скачиванием видео пользователь сможет посмотреть короткое превью ролика, которое поможет ему понять его основной сюжет.
Приложение было разработано специально для индийского рынка, исходя из того, что у большинства населения страны нет постоянного доступа к интернету.
Google надеется представить финальную версию приложения в этом году.
Ранее сообщалось о том, что компания Google запустила сервис YouTube Gaming, предназначенный для видеотрансляции компьютерных игр. Пользователи в прямом эфире демонстрируют, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрители могут не только смотреть за происходящим, но и комментировать процесс.ZN.UA